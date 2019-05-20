Tarım Alanlarında Süne tespit çalışması

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ta 2018 yılı TÜİK verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretimi yapıldığını hatırlattı. Özdemir, ‘’İlimizde en fazla alanda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünü buğdaydır. Buğday bitkisi üretim sürecinde birçok hastalık zararlı ve çevresel faktörlerden etkilenmekte olup, bu süreç içerisinde kalite ve verim kayıpları yaşanabilmektedir. Bu hastalık zararlılardan en önemli kalite kaybına süne zararlısı yol açmaktadır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, Süne mücadelesi kapsamında sürvey çalışmalarının teknik personel tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Özdemir, ‘’Bu kapsamda 2019 yılı süne sürveyi ilimiz genelinde 23 ekip, 63 teknik personel ile 338 köyümüzde yapılmaktadır. Süne zararlısının kıymetlendirme sürveyi devam etmektedir. Süne zararlısı buğdaya önemli düzeyde zarar vermektedir. Sürveyler sonucunda, sünenin zarar eşiğini geçtiği bölgeler tespit edilerek, çiftçimize duyurular yapılacaktır. Ancak yapılan çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çiftçilerimizin gerekli duyarlılığı göstererek, arazilerinde ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir’’ diye konuştu.