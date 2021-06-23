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Tarihi yapılara koruma desteği

Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili yapılan taşınmazların restore edilip, korunmasına yönelik 2022 yılı için destek başvuruları başladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:12
Tarihi yapılara koruma desteği

Gerçek ve Tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımına yönelik ayni, nakdi ve teknik yardım için başvurular başladı.
Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında, bakanlık bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlandığı hatırlatıldı. Önümüzdeki yıl yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje yardımları için en geç 15 Ekim 2021, uygulama yardımları için ise en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapılması gerektiği kaydedildi. 2022 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihinin de 31 Aralık 2021 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu kapsamda, komisyon tarafından uygun görülen oranlarda, 75 bin liraya kadar proje yardımında bulunulduğu, toplu başvurularda ise yaklaşık maliyetin yüzde 80’ine, münferit başvurularda ise yaklaşık maliyetin yüzde 70’ine kadar, 300 bin lirayı geçmemek üzere uygulama yardımında bulunulduğu bildirildi. Projenin hazırlanması, hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan teknik yardımın da bakanlık tarafından verilebildiği kaydedildi. Komisyonca gerek görülmesi durumunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması, onarımı için uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemelerinin bakanlık tarafından temin edilmek suretiyle aynı yardımda bulunulduğunun altı çizildi.  Bakanlık tarafından yardım sağlanabilmesi için taşınmazın ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi, mülkiyetinin de özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait olması gerektiğine vurgu yapıldı.
TARİHİ KONAKLARA RESTORE
Yozgat’ta önceki yıllarda tespiti yapılıp, projeleri hazırlanan özel mülkiyet olan 22 tarihi ev ve konak, bakanlık tarafından verilen mali destek ile restore ettirildi. Yozgat Valiliği ve belediyesi ile Akdağmadeni belediyesi de aldıkları mali destekle tarihi yapıların restoresini sağlayıp, turizm kazandırdı. Yozgat il merkezinde Hayri İnal, Muteber Divanlıoğlu, Yozgat’ın yetiştirdiği şairlerden olan Hüznî Baba konağı, Zarife Nine, Kayyumzade, Aşiyan, Karslıoğlu, Mehmet Ağa, Cevizli konak ile Askerlik Şubesi eski binası, Yozgat Lisesi gibi tarihi binalar restore ettirildi. Yozgat’ın Açıkhava müzesini andıran ilçesi Akdağmadeni’nde de tarihi konaklar aslına uygun olarak restore edilerek ülke turizmine kazandırıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 12 tarihi yapıdan kilise, cami, eski askerlik şubesi, eski PTT binası, eski hapishanenin restoresi yapıldı, diğer eserlerin de restore edilmesine yönelik proje hazırlandı. •Seyfi Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Yapılara Koruma Desteği
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