Tarihi yapıda son durum

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan’ı makamında ziyaret ederek, tarihi Roma Hamamı kalıntılarıyla ilgili yapılacak yeni çalışmaları konusunda istişarede bulundu. Açıkel’in daveti doğrultusunda, teknik bir ekiple inceleme yapmak üzere Sarıkaya ilçesine gelen Genel Müdür Yardımcısı Arslan, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan ve beraberlerindeki proje ekibiyle birlikte, tarihi Roma Hamamı kalıntılarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında istişare yaptı. (Mustafa Mete Öztürk)