Tarihi mekanları tanıdılar

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy'un eğitim görevlisi olarak katıldığı çevreye uyum eğitimine çeşitli branşlardan toplam 42 öğretmen katıldı. İlçe içerisindeki kurum ve kuruluşların tanıtımı ile başlayan eğitimler, tarihi mekanlar, İlçe'nin doğal güzellikleri, mesire alanlarının gezilmesi, köy ve kasabalarda bulunan ilköğretim okullarının ziyaret edilmesi ile birlikte devam etti. Çevreye uyum eğitiminde en dikkat çeken mekan ise Saraykent'in eski adını aldığı kültürel miras Karamağara oldu. Karamağara'nın tarihi, aday öğretmenlere eğitim görevlisi Yasin Gürsoy tarafından anlatılırken, bir taraftan aday öğretmenlerde mağara içerisinde çeşitli incelemelerde bulundu. Karamağara'nın incelenme işlemlerinin ardından ise rota tarihi Saraykent Hamamı ve yapımı halen devam etmekte olan termal tesis oldu. Termal tesisin bölümlerinin aday öğretmenlerce gezilmesi ile birlikte termal tesis bölgesindeki tarihi Saraykent Hamamı kalıntıları da unutulmadı. Bölgede yapılan incelemelerden sonra gezinin tarihi ve kültürel bölümü burada son buldu. Saraykent merkezine gelindiğinde ise bölgenin cografik yapısına şekil veren yılanboynu tepesi hakkında kısa bilgiler verildi. Köy ve kasabalardaki okul müdürlerinin kendi okul ve eğitim bölgeleri ile hakkında vermiş oldukları sunumların ardından ortasyon gezisi son buldu. Eğitim görevlisi Yasin Gürsoy, göreve yeni başlayan aday öğretmenlerin kendileri için çok önemli olduğunu, mezun oldukları üniversitelerde teorik ve uygulama eğitimi alarak, bunun akabinde girmiş oldukları sınavlarda da başarılı olarak mesleğe ilk adımı attıklarını hatırlattı. Gürsoy, ‘’Bundan sonraki süreçte bizler sizlere mesleği tecrübelerimizi yapılan eğitimler vasıtasıyla aktarmaya çalışacağız. Sizler uygulama noktasında üniversitedeki akademik bilgilerinizle birlikte gerçek yaşam koşullarını bağdaştırıp, bu kutsal mesleğin hakkını en iyi şekilde vermeye çalışacağınızı umut ediyorum’’ dedi.