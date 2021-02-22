Tarihi Liseye Kardan gelin

Yozgat’ta hafta içerisinde yağan karın ardından Yozgat Lisesi’nde görevli Duygu Yeşil ve Murat Ay tarafından, okul bahçesindeki kar toplanıp, kardan adam yerine ‘kardan gelin’ yapıldı. Yozgat’ın en işlek caddesi olan Lise Caddesi’nde bulunan tarihi Lise binası bahçesinde kardan geleni görenler önce şaşırdı, sonrasında ise hatıra fotoğrafı çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaşınca, ilgi odağı haline geldi. Ağaç gövdesi üzerine oturtturulan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan gelin, elinde gelin çiçeği, belinde al kuşağı ile dikkat çekiyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)