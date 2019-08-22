Sözcü Gazetesi’nden Tugay Saday, Şahmuratlı üzümü ile ilgili yaptığı haber çalışmasını ‘Tarihi lezzet için kendini adadı: Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor’ başlığı ile Türkiye gündemine taşıdı. Haberde, yaklaşık 30 yıl önce çeşitli sebepler yüzünden ekiminin bırakılmasıyla tarihe karışan Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyüne has 13 üzüm çeşidinin idealist bir çiftçinin çabalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığına yer verildi. 55 yaşındaki Nizamettin Başer isimli çiftçi, yıllar önce bozulan bağlardan aldığı numunelerle, tarih kitaplarına bile giren Şahmuratlı üzümlerini yeniden canlandırmayı başardı. Başer'in amacı köyünü yeniden eski günlerine döndürebilmek. Dedesine ait asırlık üzüm bağlarında 2 yıl önce titiz bir çalışma başlatan Başer, bağ köklerinden 13 üzüm genetiğini de tespit etmeyi başardı. 2 yıllık ‘besleme’ döneminin ardından bağ çubuklarını 20 dönümlük alana eken Nizamettin Başer önümüzdeki yıl hasat yapmayı amaçlıyor. Köylülerin Şahmuratlı üzümlerini 25-30 yıl önce bağları vuran zirai bir hastalık yüzünden yetiştirmeyi bıraktığını anlatan Başer “Köylü buğdaya, arpaya yöneldi. Bağlar bakılmadıkça da zamanla bozuldu. Ben de 2 yıl önce dedemden kalma bağdan, çubukları köklendirdim. Neslini kaybetmemeleri için tekrar diktim. Seneye ilk mahsulü almayı amaçlıyorum” dedi. Tarihi üzüm bağlarını tamamen kendi imkanları ile hayata döndürmeye çalıştığını belirten Başer “Amacım bu lezzetin tarih sayfalarında kaybolup, gitmemesi. İnanıyorum ki benden sonra köylülerim de arkamdan gelecektir. El birliği ile tarihi canlandırarak Şahmuratlı’yı yeniden üzümcülüğün önemli noktalarından birisi haline getireceğiz” diye konuştu.