Tarihi köprülere yakın takip

Uzmanlık alanı Türk İslam Sanatları, Su Mimarisi, Çeşme Mimarisi olan Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Adem Sevim, tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan Yozgat’ın, bu coğrafyada yaşamış uygarlıklar ve bırakmış oldukları eserler bakımından oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi. Sevim, farklı din ve ırka mensup kültürlerin Yozgat ve çevresinde inşa ettiği tarihi eserlerin, ilin tarihi dokusu hakkında araştırmacılara fikir verdiğini ifade etti. Sevim, ‘Özellikle Osmanlı döneminde Bozok Sancağı olarak adlandırılan Yozgat İli önemli yapılarla donatılmıştır. Bu eserlerin çoğu günümüz araştırmacıları tarafından incelenmiştir. Ancak, diğer yapılarla kıyaslandığında daha fazla yok olmaya yüz tutan köprüler hakkında ayrıntılı bir çalışma görülmemektedir’ dedi.

Araştırma Görevlisi Sevim, Türk-İslam dönemi su mimarisinin sanatsal yapılarından olan köprülerin, plan-mimari düzenlemeleri ve süsleme özellikleriyle inşa edildikleri dönemlerin sosyo- kültürel izlerini yansıttıklarını anlattı. Sevim, ‘Yozgat ve çevresinde yaptığımız inceleme ve saha çalışmaları neticesinde Yozgat merkezde yapılan altı adet köprüye rastlanılmıştır. Bu çalışmada Yozgat merkezde yapılan köprülerden, Kemer Köprü, Tek Kemerli Köprü, Anonim Köprü, Karabıyık Köprüsü, Çalatlı Köprüsü, Aşağı Bağlar Köprüsü plan, mimari ve süsleme özellikleri açısından detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. Türklerin sosyal devlet anlayışına verdiği önemin birer kanıtı olan bu Köprüler, Sanat Tarihi açısından incelenerek, yapısal sorunları ortaya konulacaktır’ diye konuştu.

