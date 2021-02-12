TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN

YEŞİLAY tarafından Yozgat’ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açılabilmesi için tarihi Karslıoğlu Konağı tahsis edilip, onarım çalışmalarına başlanıldı. Devam eden bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki ay içerisinde tamamlanarak, YEDAM’ın faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, yurt genelinde 60 ilde açılıp, faaliyetin sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi için uygun bir bina bulmak için uzun süre çaba gösterdiklerini hatırlattı. Coşkun, ‘’İstanbul Yeşilay’dan gelen bir ekibe Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olan Karslıoğlu Konağını incelettik. YEDAM için uygun görüşü aldıktan sonra Sayın Valimizden konağın YEDAM’a tahsisi için talepte bulunduk. Sayın Valimizin Yeşilay’a olan yakınlığı, sevgisi ve Kamu Yararına bir kuruluş olan Yeşilay’a konağın tahsisini kolaylaştırdı’’ dedi. Coşkun, Merkezin hizmete açılmasının ardından psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekibin görev yapacağını, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olanlara telefonla randevu verilerek, merkezde yüz yüze görüşmeye davet edileceklerini kaydetti. Coşkun, ‘’Davet edilenlerden gerekli görülmesi halinde grup terapileri yapılacak. Bağımlı olanların yakınları da görüşme yapıp bağımlı olan yakınlarına nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi alabilecekler. Merkezde verilen hizmetler tamamen ücretsiz olacaktır. Mart ayı içerisinde faaliyete geçecek ve Yozgat’ta bağımlı sayısının azalmasına çok büyük katkı sağlayacak olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.