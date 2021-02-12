Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1537
ALTIN
410.552
DOLAR
7.0366
STERLİN
9.7234
EURO
8.5067

TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN

Yozgat’taki tarihi konaklardan Karslıoğlu Konağı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsisi yapıldı, binada tadilat çalışmalarına başlanıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 00:49
TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN

YEŞİLAY tarafından Yozgat’ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açılabilmesi için tarihi Karslıoğlu Konağı tahsis edilip, onarım çalışmalarına başlanıldı. Devam eden bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki ay içerisinde tamamlanarak, YEDAM’ın faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, yurt genelinde 60 ilde açılıp, faaliyetin sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi için uygun bir bina bulmak için uzun süre çaba gösterdiklerini hatırlattı. Coşkun, ‘’İstanbul Yeşilay’dan gelen bir ekibe Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olan Karslıoğlu Konağını incelettik. YEDAM için uygun görüşü aldıktan sonra Sayın Valimizden konağın YEDAM’a tahsisi için talepte bulunduk. Sayın Valimizin Yeşilay’a olan yakınlığı, sevgisi ve Kamu Yararına bir kuruluş olan Yeşilay’a konağın tahsisini kolaylaştırdı’’ dedi. Coşkun, Merkezin hizmete açılmasının ardından psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekibin görev yapacağını, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olanlara telefonla randevu verilerek, merkezde yüz yüze görüşmeye davet edileceklerini kaydetti. Coşkun, ‘’Davet edilenlerden gerekli görülmesi halinde grup terapileri yapılacak. Bağımlı olanların yakınları da görüşme yapıp bağımlı olan yakınlarına nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi alabilecekler. Merkezde verilen hizmetler tamamen ücretsiz olacaktır. Mart ayı içerisinde faaliyete geçecek ve Yozgat’ta bağımlı sayısının azalmasına çok büyük katkı sağlayacak olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BARAJ SUYUNA KORUMA
BARAJ SUYUNA KORUMA
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Gençliğe Değer
Gençliğe Değer
Etkinlikler devam ediyor
Etkinlikler devam ediyor
Değerlendirme yapıldı
Değerlendirme yapıldı
Yozgat’a teşekkür belgesi
Yozgat’a teşekkür belgesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim