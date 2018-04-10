Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113156
ALTIN
174.986
DOLAR
4.0600
STERLİN
5.7554
EURO
5.0010
Flaş Haber
Şeker satıldı
Kapat

Tarihi eser operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik Şefaatli İlçesi Konaklı köyünde yapılan operasyonda 310 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik Şefaatli İlçesi Konaklı köyünde yapılan operasyonda 310 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
13 Okunma
Tarihi eser operasyonu

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları soruşturmalar kapsamında, Şefaatli İlçesine bağlı Konaklı köyünde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 310 adet sikke ve tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞEKER SATILDI
ŞEKER SATILDI
Trafik canavarı can aldı
Trafik canavarı can aldı
Yozgat’a 5 yıldız otel
Yozgat’a 5 yıldız otel
Roma Hamamı gün yüzüne çıkıyor
Roma Hamamı gün yüzüne çıkıyor
Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı
Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı
Yöresel ürünlere eklensin
Yöresel ürünlere eklensin

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim