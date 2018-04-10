Tarihi eser operasyonu

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları soruşturmalar kapsamında, Şefaatli İlçesine bağlı Konaklı köyünde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 310 adet sikke ve tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.