Tarihi eser operasyonu

Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser satılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Boğazlıyan ilçesi Özler köyü mevkiinde bir akaryakıt istasyonunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 sikke, 3 güğüm, 3 küp, 2 bakır kapaklı tepsi, işlemeli barut kutusu, bakır tas, mumluk, 11 yabancı madeni para ve değerli taş olmak üzere toplam 36 parça eser ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile ilgili jandarmadaki işlemleri devam ediyor.