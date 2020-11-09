Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1192
ALTIN
526.670
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.0477
EURO
10.1291

TARiHi DOKUYA RESTORE

Yozgat şehir merkezinde belirlenip, koruma altına alınan 101 tarihi binanın birçoğunun restore edilerek, gelecek kuşaklara miras olarak bırakılmasına yönelik 2017 yılında başlatılan çalışmaların uzun bira aradan sonra yeniden başlatılmasına yönelik ilk adım atıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya şehir merkezindeki tarihi yapıları gezdirdi, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de restore edilmesi gereken yapılarla ilgili son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:50
TARiHi DOKUYA RESTORE

YOZGAT şehir merkezindeki tarihi dokusunun korunup, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik 2017 yılında başlatılan restore çalışmalarının kaldığı yerden devam ettirilmesine yönelik yeni bir çalışa için ilk adım atıldı. Yozgat il genelindeki tarihi kalıntıları ve bölgeleri gezip, bilgi edinmek üzere Yozgat’a gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, ilçe ziyaretlerinin ardından Yozgat’ şehir merkezine gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Genel Müdür Yazgı’ya tarihi yapıları ve bölgeleri gezdirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de restore edilmesi gereken tarihi yapıların son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.  AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat’ımızın tarihi dokusunu, tarihi yapılarını ‘Kültür Turizmine’ kazandırmak için çalışıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Yazgı, Valimiz Sayın Ziya Polat, Belediye Başkanımız Sn. Celal Köse ile birlikte Yozgat’ımızda bulunan tarihi yapılarımızı ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk’’ dedi.

101 TARİHİ YAPI

Yozgat şehir merkezinde tespiti yapılıp, koruma altına alınan 101 tarihi binadan yıkılan, yıkılmaya yüz tutan, restoreye ihtiyacı bulunan binalar belirlenerek, 2017 yılından itibaren restore edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Aralarında tarihi yanan hamamın da yer aldığı 5 tarihi yapının daha restore edilmesi planlanmasına karşın, yeterli ödenek bulunamamasının yanında bazı bürokratik sorunlar nedeniyle çalışmalara bir türlü başlanılamadı. İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan Yozgat’ta günümüze kadar kalabilen tarihi yapıların korunabilmesine yönelik hazırlanan projelerin bir bölümü daha önce hayata geçirildi. Yozgat Belediyesi, Valilik, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer kurumlarla koordine yapılarak, mevcut tarihi yapıların aslına uygun restore edilip, tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, Hayri İnal, Hüzn-i Baba, Divanlıoğlu, Zarife Nine, Karslıoğlu, Kayyumzade, Mehmet Ağa, Eskipazar, Cevizli Konak restore edildi. Bunlarla birlikte tarihi Askerlik Şubesi, Yozgat Lisesi, Tol Çarşı, Cephanelik, Miralay Konağı Cumhuriyet Mektebi, Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ yerleşkesi içerisinde yer alan iki ayrı tarihi köprü restore ettirildi. 
 
SEKTEYE UĞRADI

Erdoğan Akdağ Mahallesi içerisinde yer alan Mercimek Tepe Höyüğü antik kent kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması, şehir merkezindeki diğer tarihi yapıların restore ettirip, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar son iki yılda çeşitli nedenlere bağlı olarak sekteye uğradı. Kentin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması yapılmasına yönelik Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 20’ye yakın tarihi konakta onarım çalışması gerçekleştirildi.  

Anahtar Kelimeler:
TARiHi DOKUYA RESTORE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimciler bilgilendirildi
Kadın girişimciler bilgilendirildi
Çiftçi, Kültür’e atandı
Çiftçi, Kültür’e atandı
Farkındalık çalışması
Farkındalık çalışması
Gençler İstanbul’da
Gençler İstanbul’da
Geçmiş olsun ziyareti
Geçmiş olsun ziyareti
BiR NEFES CiHANA BEDEL
BiR NEFES CiHANA BEDEL
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim