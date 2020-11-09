TARiHi DOKUYA RESTORE

YOZGAT şehir merkezindeki tarihi dokusunun korunup, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik 2017 yılında başlatılan restore çalışmalarının kaldığı yerden devam ettirilmesine yönelik yeni bir çalışa için ilk adım atıldı. Yozgat il genelindeki tarihi kalıntıları ve bölgeleri gezip, bilgi edinmek üzere Yozgat’a gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, ilçe ziyaretlerinin ardından Yozgat’ şehir merkezine gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Genel Müdür Yazgı’ya tarihi yapıları ve bölgeleri gezdirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de restore edilmesi gereken tarihi yapıların son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat’ımızın tarihi dokusunu, tarihi yapılarını ‘Kültür Turizmine’ kazandırmak için çalışıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Yazgı, Valimiz Sayın Ziya Polat, Belediye Başkanımız Sn. Celal Köse ile birlikte Yozgat’ımızda bulunan tarihi yapılarımızı ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk’’ dedi.

101 TARİHİ YAPI

Yozgat şehir merkezinde tespiti yapılıp, koruma altına alınan 101 tarihi binadan yıkılan, yıkılmaya yüz tutan, restoreye ihtiyacı bulunan binalar belirlenerek, 2017 yılından itibaren restore edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Aralarında tarihi yanan hamamın da yer aldığı 5 tarihi yapının daha restore edilmesi planlanmasına karşın, yeterli ödenek bulunamamasının yanında bazı bürokratik sorunlar nedeniyle çalışmalara bir türlü başlanılamadı. İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan Yozgat’ta günümüze kadar kalabilen tarihi yapıların korunabilmesine yönelik hazırlanan projelerin bir bölümü daha önce hayata geçirildi. Yozgat Belediyesi, Valilik, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer kurumlarla koordine yapılarak, mevcut tarihi yapıların aslına uygun restore edilip, tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, Hayri İnal, Hüzn-i Baba, Divanlıoğlu, Zarife Nine, Karslıoğlu, Kayyumzade, Mehmet Ağa, Eskipazar, Cevizli Konak restore edildi. Bunlarla birlikte tarihi Askerlik Şubesi, Yozgat Lisesi, Tol Çarşı, Cephanelik, Miralay Konağı Cumhuriyet Mektebi, Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ yerleşkesi içerisinde yer alan iki ayrı tarihi köprü restore ettirildi.



SEKTEYE UĞRADI

Erdoğan Akdağ Mahallesi içerisinde yer alan Mercimek Tepe Höyüğü antik kent kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması, şehir merkezindeki diğer tarihi yapıların restore ettirip, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar son iki yılda çeşitli nedenlere bağlı olarak sekteye uğradı. Kentin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması yapılmasına yönelik Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 20’ye yakın tarihi konakta onarım çalışması gerçekleştirildi.