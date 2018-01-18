Tarihi dokuya koruma talebi

Arslan, kent kimliğini korumaya yönelik çalışmalar yaparken, tarihi binaların da yıkımının önüne geçmeye çalıştıklarını hatırlattı.

Arslan, Yozgat’ta tarihi konukları tekrar canlandırdıklarını, Yozgat’ın ilk şehir yapılarından olan Devlet Hastanesi taş binasının yıkımına gönüllerinin razı olmadığını her fırsatta dile getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kent kimliğinin geçen yıllarda yok edildiğine vurgu yaparak, tarihi binaları korumaya çalıştıklarının altını çizdi.

Yozgat Lisesi’nin 1895 yılında yapıldığını bildiren Belediye Başkanı Arslan, 38 yıl sonra da Devlet hastanesinin inşa edildiğini kaydetti. Devlet hastanesi taş binasının 85 yıllık bir tarihe sahip olduğunu anlatan Arslan, “Binanın yıkılmaması için çalışmalar yaptık. Valimiz Kemal Yurtnaç ile bir görüşmemiz oldu. Geçtiğimiz günlerde de Bakanımız Bekir Bozdağ ile de yaptığımız görüşmede de konunun önemine değindik. Yozgat’ın tarihini anlatan binaları yıkmışız. Mevcutları da korumaya almamız gerekiyor” diye konuştu.