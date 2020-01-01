TARiHE NEŞTER

Hüzni Baba Konağı'nda gerçekleşen toplantıda, Başkan Köse, TOKİ işbirliği ile yapılacak olan tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve geçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Köse, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ilimizi ziyaret ettiğinde kendisine Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nin etrafını göstererek projemizi sunmuştuk. Sayın Bakanımızda projeyi himayesine alarak, TOKİ ile birlikte projeyi gerçekleştireceğini ifade etmişti’’ hatırlatmasında bulundu. Başkan Köse, gelinen noktada bakanlığın projeyi üstlendiğini söyledi. Köse, gelişmeler konusunda bilgi vermek, kamulaştırmalarla ilgili istişarelerde bulunmak üzerde toplantının organize edildiğini bildirdi. Başkan Köse, ‘’Bakanlık bu konuya el koydu diyerek sizleri mağdur etmek istemiyoruz. İstişareye önem veriyoruz. Hiçbirinizin mağdur olmasına izin veremeyiz. Sizlere önerilerimiz olacak. Sizlerin de bizlere önerileri varsa dinleyeceğiz. El birliği içerisinde mezbelelik halde bulunan bir tarihi dokuyu ayağa kaldıracağız. Projemizi tamamladığımızda ilimize çok önemli bir eser kazandırmış olacağız. Bu yüzden sizleri dinlemek istedik" diye konuştu. Toplantıda mülk sahipleri, çeşitli önerilerde bulundu. Başkan Köse de, önerilerin bakanlığa iletileceğini kaydetti.