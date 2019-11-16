Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4137
EURO
6.3404

Tarih ve kültür konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı düzenledi.

Tarih ve kültür konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı düzenledi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Tarih ve kültür konuşuldu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın tarihi ve kültürünün araştırılması ve bunun üniversitenin sahiplenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Zenginlik denince insanın aklına sadece kişi başına düşen milli gelir, ihracat, ithalat gibi konuların geldiğini ifade eden Çakır, "Esasında gerçek zenginlik, tarih ve kültürel zenginliğidir. Bizim çok büyük tarihimiz, kültürümüz var ama yeterice farkında değiliz. Biz istesek de istemesek de bizim tarih ve kültürümüz bizimle yaşıyor. Bu çalıştay, hepimizin istediği bir çalışma, inşallah güzel sonuçlar çıkar ve eser haline gelir. Gençlerimiz, çocuklarımız bu eserden bizim tarihimizi, kültürümüzü öğrenir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarih Ve Kültür Konuşuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YATIRIM YOK!
YATIRIM YOK!
Kısa Film çekimleri
Kısa Film çekimleri
Trafik Sorunu görüşüldü
Trafik Sorunu görüşüldü
Atıl bina Kütüphane olacak
Atıl bina Kütüphane olacak
Taşımaya yakın takip
Taşımaya yakın takip
Proje eğitimi devam ediyor
Proje eğitimi devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim