Tarih ve kültür konuşuldu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın tarihi ve kültürünün araştırılması ve bunun üniversitenin sahiplenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Zenginlik denince insanın aklına sadece kişi başına düşen milli gelir, ihracat, ithalat gibi konuların geldiğini ifade eden Çakır, "Esasında gerçek zenginlik, tarih ve kültürel zenginliğidir. Bizim çok büyük tarihimiz, kültürümüz var ama yeterice farkında değiliz. Biz istesek de istemesek de bizim tarih ve kültürümüz bizimle yaşıyor. Bu çalıştay, hepimizin istediği bir çalışma, inşallah güzel sonuçlar çıkar ve eser haline gelir. Gençlerimiz, çocuklarımız bu eserden bizim tarihimizi, kültürümüzü öğrenir" dedi.