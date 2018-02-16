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Taraftarlarımızla kazanacağız!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Asbaşkan Ahmet Akgün, Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı taraftarlarının da desteği ile kazanacaklarına inandığını söyledi.

Taraftarlarımızla kazanacağız!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Asbaşkan Ahmet Akgün, Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı taraftarlarının da desteği ile kazanacaklarına inandığını söyledi.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Taraftarlarımızla kazanacağız!

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, Pazar günü saat 14.00’da Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Bu müsabakaya kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarlarından yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Akgün, ‘’Şampiyonluk mücadelesi içerisinde birlik ve beraberliğimiz daim olur ve bunu da inşallah sezon sonunda şampiyonluk ile taçlandırırız diye ümit ediyorum’’ dedi.

Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakada taraftarların stada erken girmeleri için kapıların 12.30’dan itibaren açılacağının altını çizen Akgün, ‘’İl Spor Güvenlik Kurul toplantısında bu konu gündeme geldi. Ve bunun ile ilgili yaptığımız istişareler neticesinde de kapıların 12.30 itibariyle açılması noktasında karar aldık. İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bu konu ile alakalı olarak gerekli çalışmaları yapacaklar. Taraftarlarımız da 12.30 itibariyle stada gelirler ise rahatlıkla tribündeki yerlerini alabilirler. Birlik ve beraberlik içerisinde, neşeyle antrenmanlarımız geçiyor. Takımımız tamamen konsantre olmuş durumda sadece Talasgücü Belediyespor maçı ile değil, bundan sonraki haftalarda da bu atmosferde oyuncularımızın devam edeceğine inanıyorum’’ dedi.

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