Tanıtım çalışması

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde startı verilen ilk sunum Valilik Konferans Salonu'nda Vali Ziya Polat başkanlığında, il protokolü ve eşleriyle, kurum çalışanları ve annelere yapıldı. Hafta içi her gün Yozgat'ın ilçeleri ziyaret edilerek bir hafta içerisinde tüm ilçelerde toplam bin 210 kişiye sunum yapıldı. Sağlık personeli, kamu çalışanları, öğretmenler, muhtar eşleri başta olmak üzere il genelinde bu uygulama ve projeleri sunmaya devam edilerek, kadına şiddetten, hayvana eziyet edip çevreyi kirletmeden, uyuşturucudan tamamen bağımsız hale getirerek, Yozgat'ı huzur, medeniyet ve güzelliklerin yeri olarak anılması için çabaların devam edeceğinin altı çizildi. 5 haftalık bir sürede tamamlanması planlanan sunumların bitiminde ise Yozgat'ta mobil uygulamalarla ilgili bilgilendirme çalışmasının uygulamalı olarak hayata geçirileceği bildirildi. •Kurum Haberi•