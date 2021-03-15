Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1557
ALTIN
419.409
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5262
EURO
9.0399

Tanıtım çalışması

YOZGAT İl genelinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), Hayvan Durum İzleme Uygulaması (HAYDİ) ile En İyi Narkotik Polisi: Anne projelerinin tanıtımına başlandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün talimatları doğrultusunda il genelinde projelerle ilgili sunum programları yapılıyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:51
Tanıtım çalışması

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde startı verilen ilk sunum Valilik Konferans Salonu'nda Vali Ziya Polat başkanlığında, il protokolü ve eşleriyle, kurum çalışanları ve annelere yapıldı. Hafta içi her gün Yozgat'ın ilçeleri ziyaret edilerek bir hafta içerisinde tüm ilçelerde toplam bin 210 kişiye sunum yapıldı. Sağlık personeli, kamu çalışanları, öğretmenler, muhtar eşleri başta olmak üzere il genelinde bu uygulama ve projeleri sunmaya devam edilerek, kadına şiddetten, hayvana eziyet edip çevreyi kirletmeden, uyuşturucudan tamamen bağımsız hale getirerek, Yozgat'ı huzur, medeniyet ve güzelliklerin yeri olarak anılması için çabaların devam edeceğinin altı çizildi. 5 haftalık bir sürede tamamlanması planlanan sunumların bitiminde ise Yozgat'ta mobil uygulamalarla ilgili bilgilendirme çalışmasının uygulamalı olarak hayata geçirileceği bildirildi. •Kurum Haberi• 

Anahtar Kelimeler:
Tanıtım çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim verildi
Eğitim verildi
Adliye Sarayı'na ek bina
Adliye Sarayı'na ek bina
CAN DOSTLARA DESTEK
CAN DOSTLARA DESTEK
ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi
ÇEKEREK ŞANTiYE GiBi
Kadınlar birlik oldu
Kadınlar birlik oldu
Baroda Ayanoğlu dönemi
Baroda Ayanoğlu dönemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim