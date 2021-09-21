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TANIMIYORUZ!

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Başkanı Halil Uğuz, öncelikle Yozgat’ta yaşayanlara, özellikle genç nüfusuna Yozgat’ın tanıtılması gerektiğini, dernek olarak bu konuda attıkları adımın devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

21 Eylül 2021 Salı 00:24
TANIMIYORUZ!

Turizm açısından oldukça önemli mekanlara sahip olmasına karşın, yeterince tanınmaması nedeniyle turizm sektöründe pay alamayan Yozgat’ın öncelikle kendi insanına tanıtılması gerektiği belirtildi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’tan çevre il ve ilçelere, turistik bölgelere geziler düzenlendiğini hatırlatarak, ‘’Önceliğimizi Yozgat’a vermemiz gerekir. Yozgat’ı tanımadan, Yozgat’ı tanıtmadan yurdun farklı bölgelerinin tanıtılmış olmasının bir anlamı yok. Önceliğimizi Yozgat’a verip, yurdumuzun tüm bölgeleri hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekir’’ dedi. Yozgat’ın tarihi ve turistik yönlerini ortaya çıkartıp, tanıtmak amacıyla hazırladıkları ‘Şehr-i Yozgat projesi kapsamında gönüllü gençlerle ilçeleri, beldeleri dolaştıkları kaydeden Uğuz, ‘’İlimizin termal, inanç, doğa, kültür ve tarih turizminde var olan değerlerini ortaya çıkarmak için faaliyetler düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Öncelikle Yozgat'ın var olan değerlerini Yozgatlıların tanıması gerekiyor. Gençlerin çoğunluğu Sarıkaya Roma Hamamını, Kazankaya Kanyonunu, Yozgat Çamlık Milli Parkını ziyaret etmemiş. Bu büyük bir eksiklik. Artık farklı illere gezi düzenlemekten vazgeçmeliyiz. Önceliğimiz Yozgat'ı tanıtmak olmalıdır’’ diye konuştu. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Kapadokya, Amasya ve diğer illere gezi düzenlemektense Yozgat’ın farkı ilçelerine, beldelerine yönelik gezilerin yapılıp, güzelliklerinin öncelikle Yozgat insanının tanıması gerektiğinin altını çizdi. SORGED Uğuz, ‘’Her projemizde Yozgat gezisi düzenliyoruz. Çünkü gençler tanımıyor Yozgat'ı ve gidip görünce ne güzel yerlerimiz varmış diyorlar. Son olarak Kazankayada bunu bir kere daha söylediler. Tanıtım böyle olur. Hatta ilkokuldan başlanıp bütün okullarda Yozgat gezileri düzenlenmeli. Şimdi kitap ayracı hazırlıyoruz. Bütün okullara dağıtacağız’’ ifadelerini kullandı. Uğuz, Yozgat’ın tanıtımına yönelik kampanyaların yapılabileceğini, çalıştay düzenlenebileceğini kaydetti, bunun için tüm kurumların devreye girmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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