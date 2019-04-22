TANAP Kampı gezildi

Vali Çakır’a Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Fuat Köksal, Bülent Çiftci, Ziraat Fakültesi Dekanı, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da eşlik etti. Vali Kadir Çakır, TANAP Projesi kapsamında, Saraykent ilçesi ile Doğankent beldesi arasında tesis edilen, İl AFAD Müdürlüğüne devri önceki yıllarda yapılan yerleşke alanın mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kampın, geniş, konforlu ve adeta küçük bir kasaba gibi olduğu, yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım yapıldığı öğrenildi. Daha önce yerleşkesinin Bozok Üniversitesi’ne proje karşılığında tahsisinin yapılabileceği gibi, gençlik kampı, AFAD, Kızılay Çadır Merkezi veya çadır fabrikası, göçmenler için konaklama kampı ya da özel harekat polis kampı olarak da değerlendirilebileceği gündeme getirilmişti.