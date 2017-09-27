-Taleplerini yinelediler

Hizmet İş Sendikası’nın İkinci Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Van ilinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ferman Zararsız, bu toplantının da ana gündemleri arasında taşeron işçilere kadro verilmesi konusunun bulunduğunu belirtti. Türkiye’de taşeron örgütlenmesini ilk başlatan ve bu konuda önemli aşamaları geçen bir sendika olduklarını hatırlatan Zararsız, özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmeyeceklerini ve Ahmet Davutoğlu döneminde açıklanan çözüme de karşı çıktıklarını yineledi. Ferman Zararsız, getirilecek yeni çözümün bütün taşeron işçileri kamuda istihdam edecek bir model olması gerektiğine vurgu yaparak, “Özel Sözleşmeli Personel ve benzeri çözümlere Hak-İş Olarak baştan itibaren karşı çıkacağımızı ifade ediyoruz. Sayın çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çok temkinli ve çok dikkatli ciddi bir çalışma yaptığını biliyoruz. Bu çalışmalara Hak-İş olarak bizde katkı vermeye her zaman hazırız. Bizim itirazlarımızı, taleplerimizi Sayın Bakanımız biliyor” şeklinde konuştu.

Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında son gelişmeleri anlatan Hizmet-İş ve Hak-İş sendikaları Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, taşeronlarla ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğunu kaydetti. Başkan Zararsız “Cumhurbaşkanımız referandumdan sonra bazı konuların üzerine gidilmediğini ve bunun da kanayan bir yara olduğunu görünce taşeron arkadaşlarımızın kadronun artık elzem olduğu talimatlarını verdi” dedi.

Zararsız, hastaneler, karayolları, bakanlıklar, devlet hastaneleri ve belediyeler başta olmak üzere kamuda 720 bin civarında taşeron işçi çalıştığını, uzun zamandan bu yana bir müjde bekleyen bu işçilerin gözü ve kulağının hükümetten gelecek bir açıklamada olduğunu bildirdi. Zararsız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeronlarla ilgili açıklaması olan, ‘Bu konu tamamen hükümetimizin gündeminde, kısa bir süre içerisinde sayın başbakanımız gelinen noktayı açıklayacaktır diye düşünüyorum’ sözleri taşeron işçileri tekrar umutlandırdı” ifadelerini kullandı.

TAŞERONLARIN SESİ OLDUK

Taşeronların Türkiye’deki varlığını Hak-İş’in ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Zararsız,

Taşeron işçilerin kadroya alınması yönünde çok ciddi bir hazırlık yapıldığını bildiklerini aktardı. Zararsız, “Hak İş olarak 2014-2015 yılları arasında Ankara’da bir üniversitede taşeronların sesini Türkiye’ye duyurduk. 6552 sayılı Taşeron Yasası ortaya çıktı. Ve bununla beraber toplu sözleşmeler yapılmaya başlandı ve artık taşeronların Türkiye’deki varlığı ortaya çıktı” dedi.

Taşeronların sendikalı olmaları, kadrosuz olmaları, artık bunların da asıl ve yardımcı işlerde aynı kamu çalışanları adı altında kadro almalarının önemli olduğunu ve yasada da bu konuda engel olmadığını söyleyen Zararsız, “Sesimiz çıktığı kadarıyla Türkiye’de çalışan tüm taşeron arkadaşlara anlattık. Bu arkadaşlarımız da Hak-İş’e güvendiler” diye konuştu.