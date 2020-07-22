Talebe yetişemiyor

YOZGAT’ın İnceçayır köyünde 18 yaşındaki genç, kendilerine ait yaklaşık 500 metrekarelik alanı tel örgü ile çevirip, içerisine yaptığı kümeslerde yetiştirdiği gezen tavuklardan aldığı yumurtaları günlük olarak tüketiciye ulaştırıyor. Alanda 200 tavuğun bulunduğunu belirten genç girişimci Muhammed Ekin, günlük olarak 100 civarında yumurta aldığını, bunu da siparişe bağlı olarak tüketiciye ulaştırdığını söyledi. Yumurta tavukçuluğuna hobi olarak başladığını kaydeden genç girişimci Muhammed Ekin, ‘’Günlük topladığım yumurtaları öğleden önce köyümüze gelen tüketicilere satıyorum. Sipariş veriyorlar. Hobi olarak başladım ama şimdi bu işi büyüterek, ticarete dönüştürmek için çalışma başlattım. Civcivler büyüyor. Önümüzdeki yıl daha fazla yumurtlayan tavuk olacak’’ dedi. Muhammed Ekin, organik tarım ürünlere talebin arttığına dikkat çekerek, tavukları kendisine ait meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede beslediğini, doğal yem dışında yem vermediğini kaydetti. Ekin, ‘’Tavuklar bahçede geziyor, yemlerini yiyor. Kendi yetiştirdiğimiz yonca, mısır, dağlardan topladığımız kekik gibi yiyecekler veriyorum. 200 tavuktan 100 civarında yumurta alıyorum. Bazen bu sayı 70’a kadar düşüyor. Hemen de alıcısı çıkıyor’’ diye konuştu.