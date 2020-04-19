Taklitçiler ilan edildi

YURT genelinde 55 parti ürün incelenerek, insanların gıda sağlığını hiçe sayan firmaların insanlara yedirenler açık adresleri ve firma isimleriyle birlikte ilan edildi. 45 firma içerisinde Yozgat’tan da bir firma yer aldı, Gıdalar üzerinde yapılan incelemeye göre, kebap, köfte ve lahmacunda kanatlı hayvan eti, sucukta at eti, baş eti ve sakatat, balda glikoz ve fruktoz şurubu, pul biberde boya, zeytinyağında tohum yağı ve trans yağ, çikolatada ise sildenafil adlı ilaç çıktı. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen sildenafil maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hatırlatıldı. Laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit/tağşiş yapılmış ürünlere ait bilgilere bakanlığın resmi internet sitesinde yer verildi. Yozgat’ta Yoğurt imalatı yaptığı belirtilen Herican Süt ve Süt Ürünleri şirketinin Doğal Yoğurt olarak Ocak ayı içerisinde piyasaya sürdüğü ürünlerinde ‘Bitkisel Yağ’ kullandığı kaydedildi.