Takip edin

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YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç bürokrat ve belediye başkanlarına proje ve ödenek takibi yapmaları konusunda talimat verdi.

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YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç bürokrat ve belediye başkanlarına proje ve ödenek takibi yapmaları konusunda talimat verdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç inşaat sezonunda il merkezi, ilçe ve birçok noktada proje ve inşaatların sürdüğünü hatırlattı.
Bazı projelerin ödenek sorunuyla karşılaştığını tespit eden Vali Yurtnaç, “Ödenek konusunda sorun varsa hep birlikte takibini yapacağız” dedi.
Ödenek takibi konusunda özellikle belediye başkanlarına uyarıda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Ödenek takibini sadece daire müdürlerine bırakmayalım. Neticede kurum müdürleri bir yere kadar takip edebilir. Ast üst ilişkisine takılı kalabilir. Özellikle seçilmiş belediye başkanlarımız ödenek takibini daha rahat yapabilirler. Bunların takibini yapın, yoksa iş ve projeleriniz yarım kalır” uyarısında bulundu.

                                                                

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