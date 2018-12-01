TAKIMLARIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Köse, şuanda mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın aynı zamanda Yozgatspor kulüp başkanı olduğunu ve onun görev süresinin devam ettiğini belirtti. Ancak Halkımızın teveccühünü olarak kendisinin Yozgat Belediye Başkanlığı görevine gelmesi durumunda Yozgatspor’u kesinlikle ortada bırakmayı düşünmediklerini dile getiren Köse, ‘’Şuanda mevcut yönetim Yozgatspor’u başarılı bir şekilde bir noktaya getirdi. Allah nasip eder biz de halkımızın iradesi ile Belediye Başkanı seçilirsek üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Kazım başkanın bıraktığı yerden Yozgatspor alakalı biz devam ederiz’’ dedi.

SPORUN İÇİNDE GELDİM

Kendisinin de sporun içinden geldiğini dile getiren Köse, ‘’Zamanında amatör olarak sporun bazı branşlarında yer aldım. Sporu seven biriyim. Zaman geçtikçe iş ve siyaset hayatımızın yoğunluğunda spordan biraz uzaklaştık. Yozgatspor müsabakalarına fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Bu sezon iyi bir yönetim ve yakaladığı hava ile şampiyonluğa emin adımlarla Yozgatspor’umuz ilerliyor. Umarım bu sezon takımımız şampiyon olur ve yıllardır özlemini duyduğumuz lige çıkarız. Yozgatspor bu şehrin dışa açılan vitrinlerinden bir tanesi bizler de onu desteklememiz gerekiyor. Bu nedenle Yozgatspor ile alakalı olarak kimse merak etmesin üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız’’ diye konuştu.

