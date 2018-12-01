Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967

TAKIMLARIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi.

TAKIMLARIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
30 Okunma
TAKIMLARIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Köse, şuanda mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın aynı zamanda Yozgatspor kulüp başkanı olduğunu ve onun görev süresinin devam ettiğini belirtti. Ancak Halkımızın teveccühünü olarak kendisinin Yozgat Belediye Başkanlığı görevine gelmesi durumunda Yozgatspor’u kesinlikle ortada bırakmayı düşünmediklerini dile getiren Köse, ‘’Şuanda mevcut yönetim Yozgatspor’u başarılı bir şekilde bir noktaya getirdi. Allah nasip eder biz de halkımızın iradesi ile Belediye Başkanı seçilirsek üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Kazım başkanın bıraktığı yerden Yozgatspor alakalı biz devam ederiz’’ dedi. 
SPORUN İÇİNDE GELDİM
Kendisinin de sporun içinden geldiğini dile getiren Köse, ‘’Zamanında amatör olarak sporun bazı branşlarında yer aldım. Sporu seven biriyim. Zaman geçtikçe iş ve siyaset hayatımızın yoğunluğunda spordan biraz uzaklaştık. Yozgatspor müsabakalarına fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Bu sezon iyi bir yönetim ve yakaladığı hava ile şampiyonluğa emin adımlarla Yozgatspor’umuz ilerliyor. Umarım bu sezon takımımız şampiyon olur ve yıllardır özlemini duyduğumuz lige çıkarız. Yozgatspor bu şehrin dışa açılan vitrinlerinden bir tanesi bizler de onu desteklememiz gerekiyor. Bu nedenle Yozgatspor ile alakalı olarak kimse merak etmesin üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Rakipleri bekliyoruz
Rakipleri bekliyoruz
DERDiNiZ DERDiMiZDiR
DERDiNiZ DERDiMiZDiR
Engelliler günü
Engelliler günü
Yenikapı’da Yozgat rüzgarı
Yenikapı’da Yozgat rüzgarı
Okul kütüphanesi açıldı
Okul kütüphanesi açıldı
Hayırseverler ağırlandı
Hayırseverler ağırlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim