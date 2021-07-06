Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0241
EURO
10.3162

SUYU TASARRUFLU KULLANIN!

Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık su kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır’’ diyerek, vatandaşların suyu tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

06 Temmuz 2021 Salı 00:19
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!

Akın, havaların ısınması ile suya duyulan ihtiyacın artması sonucu tüm ülkede olduğu gibi Kadışehri ilçesinde de su sıkıntısının yaşanmasına sebep olduğunun altını çizdi. Akın, ‘’İlçemizin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu güne kadar yürütmekte olduğumuz sondaj çalışmalarına devam edilecektir. Amacımız yeni su kaynaklarına ulaşarak ilçemizin su sıkıntısı yaşamamasını sağlamaktır’’ dedi. Başkan Akın, belediye olarak çalışmaları yaparken ilçe halkının da suyu israf etmeden tasarruflu kullanarak  bu çalışmalara destek olmasını istedi. Akın, ‘’Tüm hemşehrilerime gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.  •Yasin Nazım Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Danışmanlık hizmeti başladı
Danışmanlık hizmeti başladı
Başvurular başladı
Başvurular başladı
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
GES PANELLERi TAMAM
GES PANELLERi TAMAM
Gala sonrası ziyaret
Gala sonrası ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim