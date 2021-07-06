SUYU TASARRUFLU KULLANIN!

Akın, havaların ısınması ile suya duyulan ihtiyacın artması sonucu tüm ülkede olduğu gibi Kadışehri ilçesinde de su sıkıntısının yaşanmasına sebep olduğunun altını çizdi. Akın, ‘’İlçemizin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu güne kadar yürütmekte olduğumuz sondaj çalışmalarına devam edilecektir. Amacımız yeni su kaynaklarına ulaşarak ilçemizin su sıkıntısı yaşamamasını sağlamaktır’’ dedi. Başkan Akın, belediye olarak çalışmaları yaparken ilçe halkının da suyu israf etmeden tasarruflu kullanarak bu çalışmalara destek olmasını istedi. Akın, ‘’Tüm hemşehrilerime gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum’’ ifadelerini kullandı. •Yasin Nazım Kayhan•