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Süt üreticileri Sarıkaya'da toplandı

YOZGAT merkez ve ilçelerinde faaliyetini sürdüren süt üreticileri birlik başkanları Sarıkaya ilçesinde bir araya geldi.

Süt üreticileri Sarıkaya'da toplandı

YOZGAT merkez ve ilçelerinde faaliyetini sürdüren süt üreticileri birlik başkanları Sarıkaya ilçesinde bir araya geldi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:19
Süt üreticileri Sarıkaya'da toplandı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Sarıkaya’da toplanan üreticiler, sorunlarını anlattı, çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıda Yozgat ilinde bulunan tüm süt birliklerinin tek çatı altında birleşerek, güçlü bir yapılanmaya gidilmesi kararlaştırıldı. Sarıkaya Süt Üreticileri Birliğinde yapılan toplantının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programı dahilinde yapılan süt çiftliklerinden bazıları ziyaret edildi. Vali Çakır, işletmeler hakkında bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Süt üreticileri Sarıkayada Toplandı
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