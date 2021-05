SUT TESiSiNE YAKIN TAKiP

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu tarafından Türkiye’de ilk kez Yozgat’ta bulunan kombina tesislerinde hayata geçireceği Süt Ünitesinin kurulum çalışmalarını inceleyip, son durum hakkında bilgi aldı. Yozgat Milletvekili Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Tesislerini ziyaret etti. Milletvekili Başer, kurulum çalışmaları devam eden Süt Ünitesi’nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Süt Ünitesi’nin Yozgat’ın hayvancılık sektörüne değer katacağını belirten Başer, tesisin kısa zamanda açılabileceğini bildirdi. Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulmaya çalışılan Süt Ünitesinin makine montaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Milletvekili Başer, Süt Ünitesi yatırımının Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdığını, tesisin Yozgat’ta kurulabilmesi için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle yatırımının bulunmadığını, süt ünitesi yatırımının bu yönüyle de önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Başer, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini, yatırım yaptıklarına da vurgu yaparak, verilen destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişip, varlığının da arttığını belirtti. Başer, tamamlandığında Süt Ünitesinde günlük 98 bin ton çiğ süt işleneceğini, Beyaz Peynir, Kaşar, Peyniri, Lor Peyniri, Krema ve Tereyağı üretimi yapılacağını sözlerine ekledi. •İhsan Çelikkaya•