Süt tankı için yer belirlendi

Ankara Süt Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Sütaş Ticaret Danışmanlık Müdürü Musa Öztürk, Çekerek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Aşık, Özükavak Beldesine giderek, Belediye Başkanı Oğuz Ünal ile görüştü. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatları doğrultusunda beldeye gelen heyetin yerleşik süt tankı ile ilgili yer tespitinde bulunduklarını bildirdi. Ünal, ‘’İstenilen kriter uygun hale getireceğimiz belirlenen alana tankımız yerleştirilecek, en kısa zamanda kasabamızda şimdiden başlanılmak üzere süt alımları gerçekleşecektir. Sütaş araçları tankımızda toplanmış olan sütümüzü kendileri uğrayarak sevkiyatı gerçekleşecektir’’ dedi.