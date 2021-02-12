Süt Merkezi Ekipmanları geldi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, bölgenin hayvancılık açısından önemli bir merkez olduğun söyledi. Başkan Ünal, hayvancılık yapan besicilerin sütlerini toplayıp, değerinde pazara sunulmasını sağlamak amacıyla beldede süt toplama merkezi kurulmasına yönelik başlattıkları çalışmanın sonuna gelindiğini bildirdi. Ünal, süt toplama merkezinin ekipmanlarının da geldiğini, montaj çalışmalarına başlandığını, kısa sürede merkezin süt toplama çalışmalarına başlayacağını da sözlerine ekledi.