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Süt Merkezi Ekipmanları geldi

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beldesi’nde kuruluşu planlanan Süt Toplama Merkezi ekipmanları gelerek, montajına başlanıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 00:48
Süt Merkezi Ekipmanları geldi

 Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, bölgenin hayvancılık açısından önemli bir merkez olduğun söyledi. Başkan Ünal, hayvancılık yapan besicilerin sütlerini toplayıp, değerinde pazara sunulmasını sağlamak amacıyla beldede süt toplama merkezi kurulmasına yönelik başlattıkları çalışmanın sonuna gelindiğini bildirdi. Ünal, süt toplama merkezinin ekipmanlarının da geldiğini, montaj çalışmalarına başlandığını, kısa sürede merkezin süt toplama çalışmalarına başlayacağını da sözlerine ekledi.

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Süt Merkezi Ekipmanları Geldi
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