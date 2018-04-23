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Süsler Sokak Süslendi

YOZGAT Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen cadde ve sokaklardaki düzenleme çalışmaları kapsamında Meydan Yeri Caddesi'ndeki Süsler Sokakta yaptığı çalışmada takılan rengarenk şemsiyeler yenilendi.

Süsler Sokak Süslendi

YOZGAT Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen cadde ve sokaklardaki düzenleme çalışmaları kapsamında Meydan Yeri Caddesi'ndeki Süsler Sokakta yaptığı çalışmada takılan rengarenk şemsiyeler yenilendi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Süsler Sokak Süslendi

Yozgat'ta araç trafiğine kapatılan Meydan Yeri Caddesi, halkın gezinti alanlarından biri oldu. Aynı Cadde üzerindeki Süsler Sokak ise renkli görüntüleriyle halkın gece ve gündüz uğrayıp, fotoğraf çektirdiği mekanlardan birisi oldu. Kış koşullarında yırtılıp, eskiyen şemsiyeler Belediye tarafından yenilendi. Yozgat Belediyesi tarafından yenilenen Şemsiyelerle yeniden ilgi odağı haline gelen Süsler Sokakta bulunan esnaf, çalışmalar için belediye yetkililerine teşekkür etti.

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