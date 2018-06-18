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Sürücülere çikolata ikramı

RAMAZAN Bayramı tatili için Yozgat’a gelen sürücülere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza yerine çikolata ikram edildi.

Sürücülere çikolata ikramı

RAMAZAN Bayramı tatili için Yozgat’a gelen sürücülere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza yerine çikolata ikram edildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sürücülere çikolata ikramı

Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik giriş noktalarında gerçekleştirilen trafik denetiminde ekipler, sürücülerin hem bayramını kutladı hem de çikolata ve kolonya ikramında bulundu. Şoförleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler trafik kurallarını içeren broşürleri sürücülere dağıttı. Kentin değişik noktalarında gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri sürücülere dönüş yolunda da dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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