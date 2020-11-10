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Sürücüler dikkat!

Yol yenileme çalışmalarının devam ettiği kesimlerde, trafik akışının tek yönlü veya kontrollü sağlandığı vurgulanarak, sürücülerin bu kesimlerde daha dikkatli olmaları istendi.

10 Kasım 2020 Salı 00:48
Sürücüler dikkat!

ULUSLARARASI E-88 Karayolu’nun Yozgat’tan geçen kesiminde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışının çalışmaların devam ettiği kesimlerde tek yönlü veya kontrollü şekilde verildiği hatırlatarak, sürücülerin bu kesimlere geldiklerine daha dikkatli olmaları istendi. Karayolunun Yerköy-Yozgat-Sorgun kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda yolun ihalesinin 14 Haziran 2016 tarihinde 41 milyon 601 bin lira sözleşme bedeli ile yapılarak, 18 Ağustos 2016 tarihinde işin tesliminin yapıldığı hatırlatıldı. Yolun toplam 13,4 kilometrelik kesimi önceki yıllarda tamamlandı. Proje kapsamında Yozgat Şehir içi geçişiyle birlikte Yerköy-Yozgat arasındaki kesimde de çalışmaların öngörüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, Yerköy ilçe Saray köyü bölgesindeki çalışmaların Şefaatli yol ayrımında devam ettiği bildirildi, Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlandığı açıklandı.

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Sürücüler Dikkat!
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