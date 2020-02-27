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Sürü Yönetimi Kursu

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Yukarı Yahyasaray Köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Sürü Yönetimi Kursunu ziyaret etti.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:21
Sürü Yönetimi Kursu

Bozdağ, ‘’Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaygın eğitim kurumumuz olup, bu vesile ile halkımızın talepleri ve gereksinimlerine yönelik kurs ve seminerler düzenleyerek halkımızın zamanın değerlenmesine ve bilinçlenmesine imkan sağlıyor’’ dedi. Bozdağ, Yukarı Yahyasaray Köyünün merkeze uzak olması nedeniyle Usta öğretici Veteriner Hekim Aytekin Açıkel öncülüğünde Sürü Yönetimi Kursu açıldığını, bu vesile ile bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılık konusunda daha bilinçli ve ehliyetli olarak bu işin yapılmasına katkı vermiş olduklarını bildirdi. Bozdağ, ‘’Her bir kursiyerimizin öğrenci velisi olduğunu biliyor ve sizleri geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetişmesinde de aktif rol oynayarak destek vermenizi rica ediyorum’’ diye konuştu, Kursiyerlere kursa gösterdikleri ilgi ve yoğun katılım nedeniyle teşekkür eden Bozdağ, Usta Öğretici Veteriner Hekim Aytekin Açıkel’e de teşekkür etti. 

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Sürü Yönetimi Kursu
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