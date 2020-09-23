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Sürü refahını artırma projesi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılında hazırlanan ve KOP Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘KOP Bölgesinde Sürü Refahını Arttırma Projesi’ kapsamında teknik destek için ilana çıkıldığını duyurdu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:42
Sürü refahını artırma projesi

Proje kapsamında İl Merkezi ve merkez köylerde ikamet eden 15 üreticiye 15 adet portatif barınak, 30 adet suluk ve 30 adet yemlik desteği verileceği kaydedildi. İsteklilerin Yozgat İl merkezi veya merkez köylerde ikamet etmesi, 18-65 yaş arasında olması gerektiği kaydedildi.  Ayrıntıların Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden öğrenilebileceği kaydedildi. KOP Kalkınma Ajansı tarafından destek görmeye hak kazanan proje kapsamında yukarıda belirtilen şartlara haiz üreticilerin ilgili evraklarla birlikte 9 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını gerektiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Sürü Refahını Artırma Projesi
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