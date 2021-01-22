Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1542
ALTIN
444.949
DOLAR
7.4373
STERLİN
10.1354
EURO
9.0399
Flaş Haber
OTOPARKLARA ZAM!
Kapat

Sürü bulundu

YERKÖY ilçesinde kayıp küçükbaş hayvan sürüsü jandarma tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

22 Ocak 2021 Cuma 00:05
Sürü bulundu

Derebağı köyünde ikamet eden sürü sahibi, 112 Çağrı Merkezini arayarak kendisine ait 423 küçükbaş hayvanını sabah saatlerinde otlatmak maksadıyla çobana teslim ederek araziye gönderdiğini, ancak 90 küçükbaş hayvanının sürü ile birlikte geri dönmediğini bildirdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince küçükbaş hayvanların kaybolduğu bölgede yapılan arazi araması neticesinde 90 küçükbaş hayvan gece saat 02:30 sıralarında Derebağı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta arazide bulunup, sahibine teslim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sürü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarıma hibe desteği
Tarıma hibe desteği
Şebekeye uzaktan takip
Şebekeye uzaktan takip
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Borsa’dan kaliteli hizmet
Borsa’dan kaliteli hizmet
Hobi evleri yıkılıyor
Hobi evleri yıkılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim