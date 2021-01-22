Sürü bulundu

Derebağı köyünde ikamet eden sürü sahibi, 112 Çağrı Merkezini arayarak kendisine ait 423 küçükbaş hayvanını sabah saatlerinde otlatmak maksadıyla çobana teslim ederek araziye gönderdiğini, ancak 90 küçükbaş hayvanının sürü ile birlikte geri dönmediğini bildirdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince küçükbaş hayvanların kaybolduğu bölgede yapılan arazi araması neticesinde 90 küçükbaş hayvan gece saat 02:30 sıralarında Derebağı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta arazide bulunup, sahibine teslim edildi.