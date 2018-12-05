Sürem yettiğince çalışacağım

Belediye Başkanı Kazım Arslan, halkın isteği doğrultusunda geniş planlama ve analiz sonucu başlayan tüm projelerle görevinin son gününe kadar ilgilenmeye devam edeceğini ve tamamlayacağını belirtti. Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı içerisinde başlatılan yeni vatandaş yolu ve park düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Arslan kısa süre içerisinde yolun bitirileceğini, Cumhuriyet Alanından Millet Kıraathanesi ve Yozgat Belediyesi’ne vatandaşın estetik bir yoldan ulaşacağını belirtti. Başkan Arslan, yeni dönemde Yozgat için hazırladığı yeni projeleri hayata geçirememenin üzüntüsünü yaşadığını da ifade ederek “Başlayan ve sonuna gelinen işlerimizi tamamlayacağız, son günümüze kadar bunların takibini yapacağız. Şehir için hayati ve olmazsa olmaz gördüğümüz şeyleri de bizden sonra gelecek olanlara anlatır ve takibini yapmalarını da rica ederiz” şeklinde konuştu.

