Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1479.12
ALTIN
481.55
DOLAR
8.2694
STERLİN
11.4638
EURO
9.8527

Süre uzatıldı

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirterek, mükelleflerin bu kanundan yararlanmaları için sürenin uzatıldığını söyledi.

03 Eylül 2021 Cuma 00:06
Süre uzatıldı

Defterdar Yıldıraner yaptığı yazılı açıklamada, Kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesine kolaylık getirildiğini bildirdi. Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi daha bir çok önemli imkan ve kolaylıkların getirildiğini bildiren Yıldıraner, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru 30 Eylül 2021 tarihine, peşin veya ilk taksit ödeme süresi ise 1 Kasım 2021 tarihine uzatıldığını aktardı. Yıldıraner, ‘’Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık yüzde 0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık yüzde 5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31 Aralık 2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Süre Uzatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3000 YILDIR MEYVE VERiYOR
3000 YILDIR MEYVE VERiYOR
Paris değil, Akdağmadeni!
Paris değil, Akdağmadeni!
Rehberlerin gözü Yozgat’ta
Rehberlerin gözü Yozgat’ta
Yaz dönemi dolu geçti
Yaz dönemi dolu geçti
Belediye ek kredi istedi
Belediye ek kredi istedi
Sorgun’da altyapı çalışmaları
Sorgun’da altyapı çalışmaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim