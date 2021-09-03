Süre uzatıldı

Defterdar Yıldıraner yaptığı yazılı açıklamada, Kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesine kolaylık getirildiğini bildirdi. Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi daha bir çok önemli imkan ve kolaylıkların getirildiğini bildiren Yıldıraner, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru 30 Eylül 2021 tarihine, peşin veya ilk taksit ödeme süresi ise 1 Kasım 2021 tarihine uzatıldığını aktardı. Yıldıraner, ‘’Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık yüzde 0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık yüzde 5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31 Aralık 2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir’’ diye konuştu.