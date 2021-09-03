Süre uzatıldı

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ‘Geleceğimiz olan ormanlarımızı koruyalım. Ateş, duman ve şüpheli durumlarda 112'yi arayalım’’ uyarısı yapıldı. Daha sonra, Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması ve ateş yakılmaması hakkında alınan kararın 1 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı. Yozgat Valiliği, Temmuz ayının son günlerinde Ormanlık alanlarda çıkan yangınlar üzerine aldığı karar ile 1-31 Ağustos tarihleri arasında Milli Park Yozgat Çamlığı ile diğer il hudutları içerisinde yer alan ormanlık alanlara girişlere kısıtlama getirip, ateşli piknik yapılmasına yasaklamıştı.