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Şüphelinin takibine başlandı

YOZGAT Merkeze bağlı Kuşçu köyünde bir şahsın parasını çaldığı ileri sürülen zanlının kimliği belirlendi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:10
Şüphelinin takibine başlandı

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Merkez Kuşçu Köyünde geçtiğimiz ay içerisinde bir şahsın 92 bin lirasının çalındığı yönündeki ihbar Jandarma tarafından değerlendirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı araştırmalar, kamera kayıtları, görgü tanıkları, alınan ifadeler neticesinde, olayın failinin kimliğine ulaşıldı. 26 yaşındaki kadının, Kayseri ilinden Kuşçu köyüne otomobil ile gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Dedektif gibi iz süren JASAT’ın şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

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Şüphelinin Takibine Başlandı
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