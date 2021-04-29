Şüpheliler tutuklandı

Yozgat’ın Yenicami Mahallesindeki bir konutun kombisi ile musluklarının çalınması üzerine yapılan şikâyet doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştıkları belirlenip, operasyon düzenlendi. Yakalanan iki genç emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.