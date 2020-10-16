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Şüpheli çanta patlatıldı

YERKÖY ilçe merkezinde bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:49
Şüpheli çanta patlatıldı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Haşim Kılıç Mahallesi Kırşehir Caddesine bırakılan şüpheli çanta, ihbar üzerine polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, çevreyi emniyete alarak, yolu güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi, çantayı inceledikten sonra fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Patlamanın ardından, çevrede inceleme yapan polis, çantada bir şey olmadığı anlaşıldı. Çanta incelemek üzere polis ekiplerince emniyete götürülürken, yol tekrar trafiğe açıldı. 

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Şüpheli çanta Patlatıldı
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