Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal etkinlikleri öncesinde gerçekleştirilecek sünnet töreni için başvuruların devam ettiğini söyledi. Başkan Arslan, çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin Yozgat Belediyesi’ne 30 Temmuz tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Yozgat Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek olan çocuklar, aileleriyle birlikte Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinliğine katılacak.
23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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