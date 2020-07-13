Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114809
ALTIN
397.185
DOLAR
6.8596
STERLİN
8.7274
EURO
7.7623

Sungur güven tazeledi

İYİ Parti Sorgun ilçe kongresinde seçimlere tek liste ile katılan Mehmet Fatih Sungur güven tazeledi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:14
Sungur güven tazeledi

YENİ Tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen İYİ Parti Sorgun İlçe Kongresi yapıldı. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan kongrede ilk olarak divan kurulu oluşturuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kutlama mesajının okunması, saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çalışma ve mali raporlar okundu.
İlçe Başkanı Mehmet Fatih Sungur, İYİ Parti'nin din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, hasetçi ve kasetçi bir parti olmadığını söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında siyasi konuşmaların gündemden çıkarıldığı kongrede tek aday olan Mehmet Fatih Sungur, yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongre'ye İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Derviş Vural ve partililer katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Sungur Güven Tazeledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Yardım bekliyor
Yardım bekliyor
YARIM ASIRLIK PROJE
YARIM ASIRLIK PROJE
Lavanta kokulu yaylalar
Lavanta kokulu yaylalar
Kenevir işleme tesisi
Kenevir işleme tesisi
Farkındalık yaratıyorlar
Farkındalık yaratıyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim