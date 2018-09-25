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Sular Çekildi

BAHAR mevsiminde lüleleri doldurur şekilde akan çeşmeler, hazan mevsimin başlamasıyla Eylül’de suya hasret kaldı.

Sular Çekildi

BAHAR mevsiminde lüleleri doldurur şekilde akan çeşmeler, hazan mevsimin başlamasıyla Eylül’de suya hasret kaldı.

25 Eylül 2018 Salı 08:08
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Sular Çekildi

Hazan mevsiminde bir başka ifadeyle güz aylarında sadece yapraklar dökülüp hasat yapılmıyor, aksine çağıl çağıl akan su kaynakları da uzunca yapılan olukları kurutuyor. Şimdiki literatürde sonbahar mevsimi olarak bilinen hazan ve güz aylarında akarsu kaynakları oldukça azalıyor. Kaynak su çıkarmak isteyenler için en sağlıklı sonucu almalarında belirleyici olan Eylül ayında sular her yıl olduğu gibi yine azaldı. Bazı çeşmelerin suyu tamamen kesilirken, bazıları da adeta nerde o bahardaki sular dedirtiyor. Yıllar öncesinde yol kenarına yaptığı çeşmeyi ziyaret eden hayırsever Abdurrahman Telli, suyu çekilen çeşme başında içini çekti. Sorgun ilçesinin Erkekli ile Halilfakılı köyleri arasındaki alana yol kenarına yaptırdığı çeşmeyi ziyaret eden Hayırsever Telli Dede, “Şimdi Yozgat’ta yaşıyorum. Bu çeşmeyi yaklaşık 19 yıl önce yaptırdım. Bahar aylarında suyu bol, ancak güzün suyu azalıyor. Şimdilerde damla damla akıyor.  Gelip geçenler içsin, hayvanlarını sulasın diye yaptırdım. Bu civarda başka suyu yok, on metre uzunluğunda da oluk yaptırarak hayvanlar da sulansın istedim” diye konuştu.
Çeşme başında duygusallığına yenik düşen hayırsever Telli Dedenin, suyu soğulmuş çeşme diye buna derler işte diyerek, içini çekmesi görmeğe değerdi doğrusu.
 

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