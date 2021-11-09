SULAR ÇEKiLDi

Sonbahar döneminin de kurak geçmesi nedeniyle beklenilen yağışların kışa giriş yaptığımız şu günlerde de düşmemesi barajlardaki su seviyesinin yok denilebilecek düzeye inmesine neden olurken, ortaya korkunç manzaralar çıkmaya başladı. Yozgat’ın Esenli Köyünde 1994 yılında tamamlanarak, sulamaya açılan Gelingüllü barajının bulunduğu alanda suların çekilmesi sonucunda, sular altında kalan köyün neredeyse tamamına yakını ortaya çıktı. Barajda su ürünleri avcılığı yaparak geçimini temin edenler, havzanın derin bölgesinde toplanan suda kayıkçı tekneleri ile ağlarını bırakıp, anılarının bulunduğu yıkık binaların gölgesinde avlanmaya çalışıyor. Vatandaşlar, suların çekilmesi nedeniyle otomobilleriyle baraj havzasının yarısına kadar inebiliyor. Kuraklık haritalarında ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta son iki yıldır son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Uzun yıllardır yıllık yağış ortalamasında metrekareye düşen oran 562 kilogram olan ilde, 2020 yılından itibaren düşmeye başladı, il genelinde içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesinin düşmesiyle zeminler görünmeye başladı. Yozgat’ın Esenli köyünde 1993 yılında yapımı tamamlanan, 1994 yılında tam doluluk oranına ulaşan Gelingüllü Barajı'ndaki su seviyesi de tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Baraj havzasında suyun çekilmesi ile birlikte su altında kalan köyünün eski yerleşim alanı tamamen gün yüzüne çıktı. Havzada bulunan iki okul binası, belediye binası, cami, mezarlar, yollar, köprüler görülmeye başladı. Yozgat’ta su ürünleri üretiminin yapıldığı Gelingüllü Barajı sularında, balıkçılar tekneleri ile ağlarını serip, balık avlamaya devam ederken, anılarının bulunduğu köy kalıntıları arasında hüzünleniyor. Okuduğu okulunu, üzerinden geçtiği köprüyü, oturdukları evi, Cuma namazını kıldığı camiyi gösteren köy halkından Akif Barış, ‘’Bir taraftan balık tutmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da doğup, büyüdüğümüz, anılarımızın olduğu yerleşim yerindeki dünümüzü hatırlayıp, efkârlanıyoruz’’ diye konuştu. •Seyfi Çelikkaya•