Sulamaya göletli destek

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, yüklenici firma temsilcilerini makamında kabul edip, hazırlanan sözleşmeye imza attı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kösrelik Köyünün 1,2 kilometre kuzeybatısındaki Özderesi üzerinde talvegten 28,00 metre, temelden 34,00 metre yüksekliğinde, 1,60 metreküp depolama hacmine sahip ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipindeki göleti tamamlandığında 5 bin 970 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanacağını bildirdi.
04 Mayıs 2021 Salı 00:54