SULAMADA DESTEK ÇALIŞMASI

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ta yaptıkları yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi. Yıldız, ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ dedi. Sorgun ilçesindeki Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Gölette kondüvi betonarme imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘’Gölette Km.0+025 ile kondüvi arası enjeksiyon çalışmaları ve çakıl filtre üretimi devam etmektedir. Temelden yüksekliği 25,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,40 milyon metreküp olan Sorgun Gevrek Göleti tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 751 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ diye konuştu.