Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384
ALTIN
461.893
DOLAR
7.6336
STERLİN
10.2955
EURO
9.3372

SULAMADA DESTEK ÇALIŞMASI

Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik planlanan Gevrek Göletinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

22 Aralık 2020 Salı 00:52
SULAMADA DESTEK ÇALIŞMASI

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ta yaptıkları yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi. Yıldız, ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ dedi. Sorgun ilçesindeki Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.  Gölette kondüvi betonarme imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘’Gölette Km.0+025 ile kondüvi arası enjeksiyon çalışmaları ve çakıl filtre üretimi devam etmektedir. Temelden yüksekliği 25,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,40 milyon metreküp olan Sorgun Gevrek Göleti tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 751 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
SULAMADA DESTEK ÇALIŞMASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GELiR GiDERi KARŞILAMIYOR
GELiR GiDERi KARŞILAMIYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay korkuttu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay korkuttu...
TARiHE SAYGISIZLIK!
TARiHE SAYGISIZLIK!
DOLANDIRICILARA KANMAYIN!
DOLANDIRICILARA KANMAYIN!
Covit19’a yenik düştü
Covit19’a yenik düştü
Sorgun ilçesinde tek yön uygulaması
Sorgun ilçesinde tek yön uygulaması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim