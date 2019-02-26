SULAMA TESiSLERi HAZIR

Son 16 yılda Yozgat baraj ve gölet bakımından daha önce almadığı yatırım ve hizmetlere bir bir sahip olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda Yozgat’ta 5 baraj ile 3 gölet inşa ederek hizmete aldıklarını söyledi. Çekerek Irmağı üzerinde inşa edilen baraj ile Yozgat ve Tokat illerinde barajın mansabında yer alan toplam 242 bin 410 dekar arazinin sulamasının yapılacağı belirtildi. Bu alanın Yozgat ili içerisindeki sulama alanının 68 bin 450 dekar olduğu, ayrıca 50 bin dekar alanın da taşkınlardan korunacağı, bir milyar 310 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, 2012 yılında hizmete alındığı bildirildi. Genel Müdür Aydın, ‘’48,6 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde 12 Aralık 2012 tarihinde yapmıştır. Yozgat şehir merkezi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ilçesi ve Kırşehir Çiçekdağı ilçesine yıllık 17,5 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanmaktadır. Ayrıca 18 bin 500 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Sulama tesisinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yozgat’ın hasretle beklediği barajlardan biri de Bahçecik Barajıdır. 33,24 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak barajda yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştı. Ayrıca 8 barajın daha inşaatı devam etmektedir’’ dedi.

Genel Müdür Aydın, Yozgat’ta kırsal kalkınma için son derece önemli olan gölet projelerini bir bir hayata geçirdiklerini, son 16 yılda Şefaatli Gülistan, Sorgun Gülşehri, Sarıkaya Karahallı Göletlerini tamamlayarak hizmete aldıklarını, şimdi de 5 gölet daha inşa ettiklerini bildirdi. Aydın, ‘’DSİ olarak son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleri ile Yozgat’ta 199 bin 170 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bin 710 dekar sulamada yenileme yaptık. Mevcutta işletmede olan 10 bin 640 dekar sulamada gerekli bakım-onarımlar gerçekleştirdik. Sulamaya açılan arazilerle çiftçilerimize yıllık 133 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Yozgat’ta sulanmayan arazi bırakmayacağız. Bu bağlamda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisimiz tamamlandığında 28 bin 500 dekar araziyi daha sulamaya açarak, ayrıca 80 bin dekar sulamada yenileme yapılacaktır’’ diye konuştu. Sözlerine inşa ettikleri içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi ile Yozgat şehir merkezine, Yerköy ilçe merkezine, Yozgat Organize Sanayi Bölgesine ve Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesine yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu sağlandıklarını açıklayarak devam eden Aydın, ’’Böylece şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca Yozgat Sorgun İlçesinin 2060 yılına kadar ihtiyacı olan yıllık 8,35 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesislerin proje çalışmaları devam ediyor. Son 16 yılda Yozgat şehir merkezi ve ilçelerinde tamamladıkları 54 adet taşkın koruma tesisler ile 46 meskûn mahal ve 14 bin 800 dekar arazi taşkından korundu. Yozgat’ta dere ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda inşaat ve proje çalışmalarını yürüttüğümüz 5 adet dere ıslah tesisi ile ilçe ve köylerimizi taşkınlardan koruyacağız’’ ifadelerini kullandı.

