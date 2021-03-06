SULAMA SiSTEMiNE HiBE

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘Tarla içi damla sulama sistemi, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla, Lineer veya Center Pivot, Tamburlu, Güneş enerjili’ sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik projelere mali destek verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitinin bir milyon lira olduğu, proje tutarının yüzde 50’sine hibe desteği sağlanacağı kaydedildi. Başvuruların başladığı ve 30 Mart 2021 tarihine kadar başvuruların alınacağının altı çizildi. Hibe almaya hak kazananların, sözleşme imzalandıktan sonra başvuru konularına göre 60 ila 90 gün arasındaki süre içerisinde projelerini hayata geçirmeleri gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler, Kolektif Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirketler, Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri, proje başvurusunda bulunabilecekler.