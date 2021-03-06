Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1542
ALTIN
411.307
DOLAR
7.5315
STERLİN
10.4337
EURO
8.9768
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

SULAMA SiSTEMiNE HiBE

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ‘Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi’ konusunda 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:32
SULAMA SiSTEMiNE HiBE

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘Tarla içi damla sulama sistemi, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla, Lineer veya Center Pivot, Tamburlu, Güneş enerjili’ sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik projelere mali destek verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitinin bir milyon lira olduğu, proje tutarının yüzde 50’sine hibe desteği sağlanacağı kaydedildi. Başvuruların başladığı ve 30 Mart 2021 tarihine kadar başvuruların alınacağının altı çizildi. Hibe almaya hak kazananların, sözleşme imzalandıktan sonra başvuru konularına göre 60 ila 90 gün arasındaki süre içerisinde projelerini hayata geçirmeleri gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek kişiler, Kolektif Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirketler, Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri, proje başvurusunda bulunabilecekler. 

Anahtar Kelimeler:
SULAMA SiSTEMiNE HiBE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CİĞERİMİZİ YAKTIN PAŞAM
CİĞERİMİZİ YAKTIN PAŞAM
Vatan sağ olsun
Vatan sağ olsun
Oktay’dan başsağlığı
Oktay’dan başsağlığı
Öğretmeninden İl yöneticilerine çağrı adını yaşatalım
Öğretmeninden İl yöneticilerine çağrı adını yaşatalım
Su sayaçları değişiyor
Su sayaçları değişiyor
Makamda ağırladı
Makamda ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim