Şükrettiler

Türk dünyasında kutlanan, mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez etkinlikleri Yozgat’ta da her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu'da hâlen görkemli törenlerle kutlanan Hıdırellez Bayramı etkinliklerinin bu yıl İnceçayır Köyü’nde kutlanması kararlaştırdı. Yozgat Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa tertiplenen etkinlikler ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Köyde akşam yağan yağmur, etkinliklerin ertelenmesine neden oldu. Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Lütfi İbiş, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Omsan Karaca sabahtan itibaren hazırlıkları yönetti. Yağmur nedeniyle yapılamayan Hıdırellez şenlikleri, bir süredir beklenilen yağışlar üzerine ‘şükür duasına’ dönüştürüldü. Toplanan vatandaşlar, Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu arkasında saf tutup, ‘şükür’ duası yaptı. Katılımcılara, hazırlanan etli bulgur pilavı ikramında bulunuldu.

