Şube Müdüründen veda

Yozgat’ın temel geçim kaynağı olan tarım sektöründe çalışan çiftçilere 8 yıldan fazla şube müdürü olarak hizmet etmenin sevincini yaşayan Mehmet Gencer, ‘’Görev yaptığım dönemde bilmeyerek kırdığım arkadaşım oldu ise özür dilerim. Bana destek olan il müdürlerime, müdür yardımcılarıma, şube ve ilçe müdürlerime, mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, Ziraat Odası ve Borsa başkanlarına, çiftçilerimize teşekkür ederim’’ dedi. ‘’Ankara’da bir kardeşiniz olduğunu unutmayın’’ diye sözlerine devam eden Gencer, ‘’Ben hakkımı helal ediyorum sizlerden de helallik istiyor, işlerinizde başarılar diliyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere Allaha ısmarladık’’ ifadelerini kullanarak, veda etti.